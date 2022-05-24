Замирбек Базарбеков посетил Лейлекский районный суд

Сегодня, 24 мая 2022 года, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков начал свой визит в Баткенскую область с Лейлекского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

По данным пресс-службы, после ротации судей председатель высшего органа судебной ветви власти ознакомился с работой судей на местах и посетил Баткенскую область с целью выявления проблем, существующих в местных судах.

"В рабочей поездке приняли участие директор Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики Урмат Кожомбердиев, а также исполняющий обязанности руководителя учреждения информационных технологий "Адилет Сот" Судебного департамента Рустам Шабыев.

Замирбека Базарбекова встретили судьи Лейлекского районного суда во главе с председателем суда Нурмухамбетом Кермалиевым и ознакомили его с деятельностью судебного органа. Двое судей были переведены из Ошской и Таласской областей.

Замирбек Базарбеков поручил судьям рассматривать дела своевременно и в установленные законом сроки. Также Замирбек Базарбеков потребовал, чтобы судебные дела, рассмотрение которых было начато еще до ротации, были завершены в предусмотренные процессуальные сроки.Кроме того поручено обеспечить переведенных судей жильем и наладить тесное взаимодействие с органами МСУ.

Председатель уделил особое внимание проводимой работе в рамках цифровизации. Во время встречи было продемонстрировано функционирование аудио- и видеофиксации судебного заседания, автоматизированной информационной системы и автоматизированной системы распределения дел, которые позволяют равномерно распределять дела между судьями и призваны обеспечить прозрачность работы судей.