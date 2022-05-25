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Город Шамаха избран туристической столицей тюркского мира 2022 года

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 24 мая 2022 года, в азербайджанском городе Шамаха начало работу 7-е заседание министров туризма стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), в котором приняли участие генеральный секретарь организации Багдад Амреев, министры туризма Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Венгрии.

Заседание открыл председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, который в своем выступлении подчеркнул, что несмотря на то, что пандемия коронавируса негативно отразилась на туристическом секторе Азербайджана, в стране начался процесс восстановления.

В повестке дня мероприятия были включены такие вопросы, как увеличение количества прямых авиарейсов между крупными городами государств-членов организации и использование туристического потенциала исторического Шелкового пути на основе обмена знаниями и опытом.

Самым же главным событием стало провозглашение города Шамахи туристической столицей тюркского мира 2022 года.

В своем интервью журналистам генеральный секретарь ОТГ Мирвохид Азимов по этому поводу отметил, что это будет способствовать еще большей популяризации прекрасного города, который в свое время был даже столицей государства Ширваншахов.

"Город расположен на Шелковом пути и считается одним из исторических городов Азербайджана.

Помимо этого, мы еще приняли дорожную карту по развитию сотрудничества в рамках нашей организации. Этот документ имеет весьма важное значение, так как в нем предусмотрены ряд мероприятий по реализации конкретных практических значимых проектов", - сказал он.

Стоит отметить, что нынешний административный город Шамаха, а в прошлом столица древнего государства Шивраншахов, действительно расположен в одном из красивейших мест нашей планеты. Совершенно не жаркий климат, потрясающая природа, уникальные ландшафты, а также большое количество историко-архитектурных памятников. Если прибавить к этому множество зеленых парков и фешенебельных отелей, то становится понятно, почему Шамаха считается одним из туристических центров Азербайджана.


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URL: https://www.vb.kg/418438
Теги:
Азербайджан, туризм
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