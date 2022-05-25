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На Иссык-Куле туристско-экологическая милиция готовится к турсезону

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- Наталья Крайнова
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В Иссык-кульской области с начала года сотрудниками туристско-экологической милиции раскрыто 100 преступлений и правонарушений против экологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Основная задача недавно созданной службы была направлена на пресечение незаконной вырубки лесных насаждений, браконьерства, несанкционированные поджоги мусора и биологических отходов и другие действия, противоречащие действующим нормам законодательства в сфере экологии.

Кроме этого, обеспечение безопасности иностранных туристов и отдыхающих во время туристического сезона, а также консультация по безопасному отдыху на территории области.

Сегодня во взводе туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области несут службу 42 сотрудника милиции, которые обеспечены всем необходимым форменным обмундированием и специальной техникой.

С начала года подразделением было выявлено 100 преступлений и правонарушений против экологической безопасности и природной среды, а также порядка управления в сфере охраны растительного и животного мира. По выявленным фактам было возбуждено 64 уголовных дела, из них 16 уголовных дел направлены в суд. По другим фактам материалы направлены в соответствующие государственные органы для принятия мер. Общий материальный ущерб по вышеуказанным фактам составил 2 миллиона 970 тысяч 522 сома.

Кроме этого, сотрудниками туристско-экологической милиции было раскрыто 1 убийство, 6 краж чужого имущества, из незаконного оборота было изъято 11 единиц огнестрельного оружия.

В ходе проведенных рейдов из акватории озера Иссык-Куль было очищено 275 браконьерских рыболовных сетей общей длиной 27500 метров. За незаконный улов рыбы были задержаны 25 браконьеров, у которых было изъято незаконно добытой рыбы общим количеством 608 штук. Выявлена 44 факта незаконной порубки деревьев и кустарников, где было изъято 1507 штук незаконно срубленных деревьев и кустарников. Установлен один факт отстрела двух бурых медведей, занесенных в Красную книгу КР.


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URL: https://www.vb.kg/418444
Теги:
туризм, Иссык-Куль, милиция
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