В Ошской области поймали браконьера с сетями на реке Кара-Дарыя

В Кыргызстане проводятся рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

20 мая инспекторы министерства проверили водохранилище Кемпир-Абад Ошской области вдоль берега реки Кара-Дарыя.

В ходе рейда задержан гражданин К. Ж., житель села Мырза-Арык Кароолского айылного аймака Узгенского района, занимавшийся браконьерством. У него изъяли и уничтожили незаконные 500 метров синтетических рыболовных сетей, а также рыбу (16 штук карасей и 39 штук сазанов).

Нарушителю природоохранного законодательства выписали штраф в размере пяти тысяч сомов и предъявили иск на двадцать пять тысяч пятьсот сорок три сома. В итоге нарушитель выплатил штраф в госбюджет полностью.

Министерство призывает граждан бережно относиться к животному и растительному миру. О нарушениях можно сообщать начальнику управления биоресурсов министерства Бузурманову Б.М. по номеру: 0220-911-911 или на горячую линию следующих структурных и подведомственных подразделений мнистерства: