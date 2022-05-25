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В Ошской области поймали браконьера с сетями в реке Кара-Дарыя

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане проводятся рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

20 мая инспекторы министерства проверили водохранилище Кемпир-Абад Ошской области вдоль берега реки Кара-Дарыя.

В ходе рейда задержан гражданин К. Ж. житель села Мырза-Арык Кароолского айыльного аймака Узгенского района, занимавшийся браконьерством. У него изъяли и уничтожили незаконные 500 метров синтетических рыболовных сетей, а также рыбу (16 штук карасей и 39 штук сазанов).

Нарушителю природоохранного законодательства выписали штраф в размере пяти тысяч сомов и предъявили иск на двадцать пять тысяч пятьсот сорок три сома. В итоге нарушитель выплатил штраф в госбюджет полностью.

Министерство призывает граждан бережно относиться к животному и растительному миру. О нарушениях можно сообщать начальнику управления биоресурсов министерства Бузурманову Б.М. по номеру 0220-911-911 или на горячую линию следующих структурных и подведомственных подразделений Министерства:

  1. Служба экологического и технического надзора 0312 540579 или 0990 447212(w/a);
  2. Бишкекское региональное управление – 0554-434-202;
  3. Чуйское региональное управление - 0707-466-225;
  4. Таласское региональное управление – 0509-101-911;
  5. Иссык-Кульское региональное управление – 0550-270-681;
  6. Нарынское региональное управление – 0708-828-208;
  7. Ошское региональное управление – 0550-179-747;
  8. Джалал-Абадское региональное управление – 0220-786-273;
  9. Баткенское региональное управление – 0995-301-410.


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URL: https://www.vb.kg/418447
Теги:
рыбное хозяйство, браконьерство
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