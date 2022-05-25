Бакыт Торобаев посетил завод гипсокартона и ОАО "Кыргызнефгаз"

В Кыргызстане заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил завод по выпуску строительных материалов на основе гипса (общество с ограниченной ответственностью "Мега Юнион Индастри") и открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз".

Совместно с представителями Российско-Кыргызского фонда развития, Узбекско-Кыргызского фонда развития, Венгерско-Кыргызского фонда развития, а также государственных банков и государственных органов он ознакомился с состоянием предприятий и обсудил с руководством имеющиеся вопросы.

Бакыт Торобаев подчеркнул важность оказания поддержки отечественным промышленным предприятиям.

"Перед финансовыми институтами, государственными банками, профильными структурами поставлены соответствующие задачи. Все эти шаги направлены на стимулирование местных производителей, повышение экспортного потенциала и создание новых рабочих мест. Развитие промышленности в регионах имеет приоритетное для нас значение. Такие задачи были поставлены президентом КР", - сказал он.

По итогам поездки профильным государственным органам поручено проработать вопросы увеличения объемов добычи нефти в целях обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Кроме того, поставлены задачи по проработке вопросов регулирования и надзора за качеством стройматериалов (в том числе гипсокартона), ввозимых на территорию Кыргызской Республики.

Стоит отметить, что в настоящее время открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз" проводит работу по совершенствованию производственных процессов.

Завод по выпуску строительных материалов на основе гипса функционирует с 2009 года. Общий объем выпуска гипсокартонных листов составляет порядка 2 млн м2, что покрывает 40% от общего объема реализации гипсокартонных листов по республике. На 90% завершена установка второй линии, что позволит производить ещё 3 млн м2.

В ходе рабочей поездки Бакыт Торобаев также встретился с предпринимателями Джалал-Абадской области, которая прошла в формате вопрос-ответ.