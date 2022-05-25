Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков о ротации судей

В Баткенской области сегодня, 25 мая, в областном суде состоялась встреча председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова с председателями и судьями местных судов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Замирбек Базарбеков сообщил, что в соответствии с указами, подписанными президентом Садыром Жапаровым, некоторые действующие судьи местных судов были переведены в другие местные суды в целях исключения конфликта интересов, коррупционных рисков, обеспечения беспристрастности в деятельности судей местных судов.

"Ротация судей – это не просто перемещение из одного суда в другой, но и один из шагов к повышению ответственности за качество отправления правосудия, искоренение коррупции и, как следствие, повышение доверия наших граждан к судебной ветви власти" - сказал председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков.

Главный судья страны поручил судьям местных судов не допускать судебной волокиты и своевременно рассматривать дела.

"Дела, которые рассматривались местными судьями до ротации, но не были рассмотрены, должны быть пересмотрены судьями, их заменившими, потому что это требование закона. Чтобы не провоцировать общественное недовольство, такие дела должны быть рассмотрены как можно скорее. Поэтому прошу и требую уделять особое внимание предусмотренным законодателем срокам и качеству дел", - подчеркнул Замирбек Базарбеков.

Кроме того, председатель Верховного суда проинформировал, что вопрос, связанный с жильём переведенных судей на контроле у президента Садыра Жапарова и проблема будет решена. Также отмечено, что предусмотрена компенсация расходов за переезд судей, которые будут возмещены со стороны кабинета министров.

Замирбек Базарбеков обратил внимание участников совещания на качестве рассмотрения дел судами Баткенской области и особо остановился на наличии недостатков по делам, связанным с контрабандой. При рассмотрении этой категории дел, как отметил председатель, имели место случаи, когда в нарушение требований действующего законодательства предметы контрабанды возвращались виновным лицам хотя подлежали конфискации с обращением в собственность государства.