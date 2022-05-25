Детский лагерь "Жалын" на Иссык-Куле: купи путевку со скидкой!

В детском оздоровительном комплексе "Жалын", расположенном в селе Сары-Ой на северном побережье Иссык-Куля вовсю идет подготовка к новому сезону 2022 года. Уже с 15 июня мы с нетерпением ждем детей со всего Кыргызстана в нашем зеленом, уютном "Жалыне". В этом году мы планируем провести 9 смен. Детей мы будем кормить 5 раз в день вкусной и полезной едой. Наш шеф-повар уже подготавливает разнообразное меню на каждый день отдыха. Надо хорошо отдохнуть после долгого учебного года, поэтому каждый из 10 дней отдыха максимально наполнен веселыми мероприятиями, конкурсами, спортивными состязаниями на открытом воздухе. И, конечно же, ежедневные купания в озере под обязательным присмотром плавруков и вожатых.

Детская путевка на 10 дней в июле и августе стоит 9800 сом. В июне в "Жалыне" можно отдохнуть дешевле - от 8500 до 9000 сом. Полностью расписание смен можно посмотреть на нашем сайте promo.jalyn.kg

Кроме того, прямо сейчас действует акция "В Жалын с друзьями". Позови с собой лучших друзей и купи 3 путевки со скидкой 5%. А если ты уговоришь 4 друзей, то за 5 путевок каждый из вас получит 7% скидку!

Акция действует при полной оплате путевок до 15 июня включительно на любую смену в 2022 году.

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