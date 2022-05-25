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В Караколе нашли заблудившуюся 11-летнюю девочку

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- Наталья Крайнова
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В Караколе нашли заблудившуюся 11-летнюю девочку и передали отцу, сообщает пресс-служба УВД иссык-Кульской области.

11-летняя девочка из Ак-Суйского района самостоятельно приехала в город Каракол и заблудилась. Жительница города по имени Асель заметила подростка и сообщила в дежурную часть ГОВД Каракол.

По сообщению, незамедлительно инспектор инспекции по делам детей Салтанат Исмаилова выехала по указанному адресу, и на пересечении улиц Ленина - Коенкозова забрала девочку.

Во время беседы выяснилось, что девочка родилась в 2011 году и проживает в селе Чолпон Ак-Суйского района.

По словам девочки, она приехала одна из села на маршрутке, заплатив 20 сомов, а затем пересела на 106-ой городской общественный маршрутный транспорт, чтоб доехать к старшей сестре, но заблудилась.

В ходе разбирательств стало известно, что девочка приехала в город без разрешения семьи.

Сотрудниками милиции оперативно найден отец девочки, которому ее и передали. Со стороны инспектора Инспекции по делам детей Исмаиловой проведена профилактическая разъяснительная беседа с отцом и составлен акт.


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URL: https://www.vb.kg/418457
Теги:
Каракол, несовершеннолетние, розыск, пропал ребенок
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