В Бишкеке проходит общереспубликанское тестирование

В Бишкеке проходит первый этап общереспубликанского тестирования, сообщает пресс-служба мэрии.

24 и 25 мая

в Свердловском районе на базе школ: ШГ№4, УВК ШГ №38, СОШ №45, ЭЭЛ №65, ГУВК №66, СОШ №94; в Ленинском районе: на базе школ УВК №9, ШГ№13, ШГ№31, УВК ШГ №68, ШГ№72, СОШ №84, СОШ №93, СОШ №96.

Второй этап ОРТ пройдет 27, 28 мая

в Октябрьском районе на базе школ СОШ №3, ГК №26, ШГ №39, УВК ШГ №62, ШГ №63, ШГ №64, СОШ №88; в Первомайском районе на базе школ АУВК №6, СОШ №27, СОШЛ №28, УВК ШГ №29, ШГ №24, УВКГ №69.

На общереспубликанское тестирование зарегистрировались 47 тысяч 468 выпускников.

Отметим, что 24, 25 июня пройдёт (третий этап) ОРТ по дополнительному списку для абитуриентов, не сдавших тесты по уважительным причинам.