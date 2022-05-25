В КР утверждена Госпрограмма развития интеллектуальной собственности

В Кыргызстане утверждена Государственная программа развития интеллектуальной собственности и инноваций на 2022-2026 годы, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Решение об утверждении указанной программы принято в целях реализации Национальной программы развития до 2026 года, утвержденной Указом президента КР от 12 октября 2021 года № 435, а также создании условий для формирования сбалансированной и эффективной экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций в КР к 2026 году.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2022 года на территории КР охраняется 74 053 объекта интеллектуальной собственности.