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В КР утверждена Госпрограмма развития интеллектуальной собственности

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане утверждена Государственная программа развития интеллектуальной собственности и инноваций на 2022-2026 годы, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Решение об утверждении указанной программы принято в целях реализации Национальной программы развития до 2026 года, утвержденной Указом президента КР от 12 октября 2021 года № 435, а также создании условий для формирования сбалансированной и эффективной экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций в КР к 2026 году.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2022 года на территории КР охраняется 74 053 объекта интеллектуальной собственности.


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URL: https://www.vb.kg/418461
Теги:
Кыргызпатент, кабмин
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