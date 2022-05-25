Мэр Бишкека собрался бороться с пробками на дорогах

В Бишкеке мэр столицы поручил разработать комплексный план мероприятий по снижению автомобильных пробок, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров провёл совещание с руководителями городских служб, УПСМ и ГУВД Бишкека по вопросу снижения пробок на дорогах города.

Во время совещания градоначальник поручил департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры провести анализ и разработать комплексный план решения данного вопроса, совместно УПСМ внести предложения по первым пилотным улицам.

Также необходимо комиссионно обследовать городские дороги на предмет размещения дополнительных парковочных мест.

Эмилбек Абдыкадыров отметил, что данные меры принимаются в целях создания комфортных условий для горожан и улучшения экологии столицы, так как автомобильные пробки приводят к выбросу вредных веществ в атмосферу в повышенном объёме.