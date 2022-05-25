На кладбище в Москве появился памятник, напечатанный на 3D-принтере

В Москве на Ваганьковском кладбище установили первый в мире памятник, напечатанный на строительном 3D-принтере. Об этом пишет "Мослента".

Размеры нового монумента: два метра в длину, три метра в ширину и почти два метра в высоту. Весит памятник две тонны.

Монумент выполнен в виде театральной сцены с занавесом. Ночью "занавес" подсвечиваю прожекторы, работающие от солнечных батарей. Днем они накапливают энергию, а ночью система запускает подсветку.

Стоимость проекта - 300 тысяч рублей.

На изготовление памятника ушло меньше месяца. А весь процесс от идеи до ее воплощения занял около полугода.

Автором идеи необычного памятника является Александр Жданов.

"Мой дедушка Арнольд Августович Кайе – заслуженный деятель культуры Советского Союза, ведущий художник по свету, посвятивший более 50 лет драматическому театру имени Станиславского. Дружил и работал с Евгением Леоновым, Михаилом Яншиным, Лилией Гриценко. Этот памятник передает его характер, смелость и творческий путь", - рассказал он.

Работу выполнила компания 3D4Art. Напечатан памятник из бетона. Такая скульптура стоит дешевле стандартного аналога и гораздо проще в производстве.

Памятник выполнен по технологии печатания домов. Это надежный способ, который позволяет воплотить в реальность самые смелые решения.