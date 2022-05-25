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В Бишкеке определились призеры первенства по летнему биатлону

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- Наталья Крайнова
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В спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва Первомайского района имени Сатымкула Джуманазарова состоялось первенство по летнему биатлону среди детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего принимали участие 70 спортсменов. Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Призерами первенства стали среди юношей 2005 г. и старше:

  1. Рахманберди улуу Муса
  2. Кадыров Элдар
  3. Усенов Абиш

Девушки 2005 и старше:

  1. Бондарец Елена
  2. Левданская Наталья
  3. Апозова Айназик

Среди юношей 2006-2007 г.р.:

  1. Сапарбеков Артур
  2. Нурмамбетов Азим
  3. Мазикин Савелий

Среди девушек 2006-2007г.р.:

  1. Басс Вероника
  2. Аль Манси Ясмин
  3. Шевченко Настя

Юноши 2008-2009г.р.:

  1. Сагынов Адильхан
  2. Отунчиев Исхак
  3. Сапарбеков Бектур

Девушки 2008-2009 г.р.:

  1. Борисенко Антонина
  2. Бурлакова Карина
  3. Удовина Настя

Среди юношей 2010 г.р.:

  1. Батырбеков Айдар
  2. Баратов Марсель
  3. Душеналиев Барсбек

Среди девушек 2010 г.р.:

  1. Казиева Акылай
  2. Айдарбекова Эрика
  3. Анарбекова Анеля

Среди юношей 2011 г.р.:

  1. Непомнящих Никита
  2. Турдубеков Абитжан
  3. Карыбеков Эрболот

Среди девочек 2011г.р.:

  1. Сейтахунова Жасмин
  2. Усенова Айгерим
  3. Айдарбекова Уужан

Среди юношей 2012 г.р.:

  1. Чокаев Тимур
  2. Оморалиев Даян
  3. Чериков Алинур

Среди девочек 2012 г.р.:

  1. Сааданова Татына
  2. Таалайбекова Бахиана
  3. Кенешова Адеми


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URL: https://www.vb.kg/418471
Теги:
мэрия, спорт, Бишкек
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