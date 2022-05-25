В Бишкеке определились призеры первенства по летнему биатлону

В спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва Первомайского района имени Сатымкула Джуманазарова состоялось первенство по летнему биатлону среди детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Всего принимали участие 70 спортсменов. Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждены дипломами, медалями и ценными призами.
Призерами первенства стали среди юношей 2005 г. и старше:
Девушки 2005 и старше:
Среди юношей 2006-2007 г.р.:
Среди девушек 2006-2007г.р.:
Юноши 2008-2009г.р.:
Девушки 2008-2009 г.р.:
Среди юношей 2010 г.р.:
Среди девушек 2010 г.р.:
Среди юношей 2011 г.р.:
Среди девочек 2011г.р.:
Среди юношей 2012 г.р.:
Среди девочек 2012 г.р.: