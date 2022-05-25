В Бишкеке определились призеры первенства по летнему биатлону

В спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва Первомайского района имени Сатымкула Джуманазарова состоялось первенство по летнему биатлону среди детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего принимали участие 70 спортсменов. Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Призерами первенства стали среди юношей 2005 г. и старше:

Рахманберди улуу Муса Кадыров Элдар Усенов Абиш

Девушки 2005 и старше:

Бондарец Елена Левданская Наталья Апозова Айназик

Среди юношей 2006-2007 г.р.:

Сапарбеков Артур Нурмамбетов Азим Мазикин Савелий

Среди девушек 2006-2007г.р.:

Басс Вероника Аль Манси Ясмин Шевченко Настя

Юноши 2008-2009г.р.:

Сагынов Адильхан Отунчиев Исхак Сапарбеков Бектур

Девушки 2008-2009 г.р.:

Борисенко Антонина Бурлакова Карина Удовина Настя

Среди юношей 2010 г.р.:

Батырбеков Айдар Баратов Марсель Душеналиев Барсбек

Среди девушек 2010 г.р.:

Казиева Акылай Айдарбекова Эрика Анарбекова Анеля

Среди юношей 2011 г.р.:

Непомнящих Никита Турдубеков Абитжан Карыбеков Эрболот

Среди девочек 2011г.р.:

Сейтахунова Жасмин Усенова Айгерим Айдарбекова Уужан

Среди юношей 2012 г.р.:

Чокаев Тимур Оморалиев Даян Чериков Алинур

Среди девочек 2012 г.р.: