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Наманган подарит Бишкеку 500 тысяч цветов

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- Наталья Крайнова
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Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров принял участие в 61-м Международном фестивале цветов, который прошел в городе Намангане (Узбекистан).

Результатом поездки стала договоренность о передаче в дар Бишкеку 500 тысяч цветов. Цветы посадят 100 озеленителей, которые также прибудут в столицу.

Также между городом Бишкек и городом Наманган подписано соглашение о сотрудничестве в сфере благоустройства и озеленения. В рамках документа стороны будут всемерно способствовать взаимному обмену делегациями городов и деловых, содействовать регулярному обмену информацией и опытом в области благоустройства и озеленения.

Справка: фестиваль проходит в Намангане с 1961 года и отражает богатство цветочной культуры Узбекистана.

Взору гостей предстало более 60 тысяч видов цветов. Всего же в рамках подготовки к фестивалю высадили 16 млн цветов 300 видов. Также гости стали свидетелями парада автомобилей, украшенных различными видами цветов.


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URL: https://www.vb.kg/418472
Теги:
озеленение, Бишкек, мэр
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