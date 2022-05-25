Наманган подарит Бишкеку 500 тысяч цветов

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров принял участие в 61-м Международном фестивале цветов, который прошел в городе Намангане (Узбекистан).

Результатом поездки стала договоренность о передаче в дар Бишкеку 500 тысяч цветов. Цветы посадят 100 озеленителей, которые также прибудут в столицу.

Также между городом Бишкек и городом Наманган подписано соглашение о сотрудничестве в сфере благоустройства и озеленения. В рамках документа стороны будут всемерно способствовать взаимному обмену делегациями городов и деловых, содействовать регулярному обмену информацией и опытом в области благоустройства и озеленения.

Справка: фестиваль проходит в Намангане с 1961 года и отражает богатство цветочной культуры Узбекистана.

Взору гостей предстало более 60 тысяч видов цветов. Всего же в рамках подготовки к фестивалю высадили 16 млн цветов 300 видов. Также гости стали свидетелями парада автомобилей, украшенных различными видами цветов.