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Джордж Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны

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Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, передает Reuters.

"Вторжение, возможно, стало началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию - как можно скорее победить Путина. В этом суть", - сказал Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также финансист возложил вину за европейскую газовую зависимость от России непосредственно на "специальные соглашения" экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Москвой.

"Зависимость Европы от российского ископаемого топлива остается чрезмерной, в основном из-за политики, которую проводила Меркель. Она заключила специальные соглашения с Россией по поставке газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии", - цитирует Сороса Politico.


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URL: https://www.vb.kg/418481
Теги:
мировая пресса, мировые новости
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