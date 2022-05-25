Стилист назвала джинсовые бриджи антитрендом этого лета

Стилистка Мелисса Мюррелл назвала предмет гардероба, который станет главным антитрендом грядущего лета. Ее рекомендации публикует The Sun.

По мнению специалиста, спорной вещью являются облегающие джинсовые бриджи. Эксперт утверждает, что данный фасон шорт подходит только обладательницам длинных стройных ног. Кроме того, к ним достаточно трудно подобрать удачный верх.

Она отмечает, что из-за своей длины до колен эти модели крайне проблематично садятся по фигуре и зачастую визуально портят силуэт. Поэтому она порекомендовала подворачивать бриджи, чтобы сделать их короче.

При выборе шорт она советует обращать внимание на широкие модели, которые неплотно облегают бедра. За счет их объема ноги, по словам Мюррелл, будут казаться стройнее.