Азербайджан приглашает всех желающих инвесторов в Карабах

Важным шагом на пути развития Карабахского региона в Азербайджане является привлечение инвесторов. Об этом в ходе пресс-тура для журналистов заявил представитель администрации спецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район.

По его словам, на сегодняшний день в Карабах уже привлечены девять инвесторов.

"После возвращения своих земель в Карабахском регионе руководство Азербайджана перешло к восстановлению инфраструктуры региона. С целью возрождения промышленного производства путем привлечения инвестиций президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлом году подписал указ о создании Агдамского индустриального парка, который вы сейчас и видите перед собой.

Этот индустриальный парк позволит превратить не только Агдам, но и прилегающие территории в промышленный центр. Разумеется, для инвесторов создаются льготные условия", - пояснил он.

Далее после посещения Агдамского индустриального парка журналистов повезли в сам город Агдам, который, по словам местных жителей, в союзные времена был вторым по величине городом после столицы Азербайджана.

При первом взгляде то, что осталось от города, конечно, повергает в уныние: настолько все разрушено и пустынно. Остатки некогда жилых домов, гущи зарослей, одинокая стена драмтеатра в центре города напоминают какой-то тяжелый военный триллер.

Во время осмотра города журналистов попросили не сходить с дороги, так как территории вокруг были заминированы. Найти множество мин и обезвредить их, как оказалось, может занять довольно-таки много времени. Тем не менее саперы уже работают, и в качестве подтверждения этому на наших глазах взорвали шесть противотанковых мин, которые удалось найти.

И хоть город и регион вокруг из-за мин для жизни еще не пригоден, местами все же Агдам отстраивается, и по плану правительства он со временем будет заселен людьми.

"Ладно, на протяжении 20 лет город разрушали, но почему тогда они не восстановили его? Зачем нужно было все уничтожать? Сколько людей вынуждены были покинуть свои дома. Моя супруга жила с родителями в этом городе. Они до сих пор с содроганием вспоминают те времена. Поэтому они сегодня радуются, что город и регион начали восстанавливать. Конечно, это займет немало времени, но, самое главное, строительство уже идет. Вот и мечеть в городе начали ремонтировать. Подождите, скоро мы превратим этот район в рай для туристов", - поделился с корреспондентом vb.kg своими впечатлениями один из представителей индустриального парка.