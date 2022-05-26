При попытке дачи взятки задержан работник органов местного самоуправления

В рамках деятельности по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в государственных учреждениях и исполнения Указа президента "О выявлении использования поддельного диплома и двойного гражданства" пресечен факт дачи взятки сотруднику ГКНБ работником органов местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Сотрудниками ГКНБ выявлен факт использования поддельного диплома главным специалистом по доходам Пригородного а/а Аламудунского района О.К.Т, который за прекращение проверки подлинности его диплома о высшем образовании предлагал сотруднику ГКНБ КР денежные средства в размере 160 тысяч сомов.

В настоящее время проводятся соответствующее следственные действия.