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При попытке дачи взятки задержан работник органов местного самоуправления

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- Асия Канаева
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В рамках деятельности по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в государственных учреждениях и исполнения Указа президента "О выявлении использования поддельного диплома и двойного гражданства" пресечен факт дачи взятки сотруднику ГКНБ работником органов местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Сотрудниками ГКНБ выявлен факт использования поддельного диплома главным специалистом по доходам Пригородного а/а Аламудунского района О.К.Т, который за прекращение проверки подлинности его диплома о высшем образовании предлагал сотруднику ГКНБ КР денежные средства в размере 160 тысяч сомов.

В настоящее время проводятся соответствующее следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/418494
Теги:
ГКНБ, взятка
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