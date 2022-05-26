Сегодня и завтра в столице пройдут концерты под открытым небом

26 мая и 27 мая мэрия столицы приглашает бишкекчан и гостей столицы насладиться живой классической музыкой президентского оркестра "Манас". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Концерты классической музыки пройдут под открытым небом на Старой площади столицы.

Цель проведения концертов – развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Классические произведения прозвучат в исполнении музыкантов оркестра "Манас". Художественный руководитель и главный дирижер коллектива - народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев.

Мероприятия пройдут при поддержке Управления делами президента Кыргызской Республики.

Начало концертов - 19 часов. Вход свободный.