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Сегодня и завтра в столице пройдут концерты под открытым небом

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- Анастасия Карелина
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26 мая и 27 мая мэрия столицы приглашает бишкекчан и гостей столицы насладиться живой классической музыкой президентского оркестра "Манас". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Концерты классической музыки пройдут под открытым небом на Старой площади столицы.

Цель проведения концертов – развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Классические произведения прозвучат в исполнении музыкантов оркестра "Манас". Художественный руководитель и главный дирижер коллектива - народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев.

Мероприятия пройдут при поддержке Управления делами президента Кыргызской Республики.

Начало концертов - 19 часов. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/418496
Теги:
концерт, Бишкек, мэрия
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