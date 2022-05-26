В Кыргызстан с официальным визитом прибыл Касым-Жомарт Токаев

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызскую Республику с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встретил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

В рамках официального визита состоятся переговоры президентов двух республик. Ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Лидеры стран также примут участие на пленарном заседании Евразийского экономического союза в формате видеоконференции.