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"В ЕАЭС много говорят об экономической составляющей, но мало о культурной!"

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- Виктория Гунгер
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В ЕАЭС много говорят об экономической составляющей, но мало о культурной. Создав единое языковое пространство, в ЕАЭС не создано медийного пространства. Об этом на Форуме ЕАЭС в Бишкеке сообщил политолог Игорь Шестаков.

Политолог отметил, что мало поднимается тем и по культурной составляющей. По его словам, необходимо создание в рамках ЕАЭС медиахолдинга.

"Нет в ЕАЭС и евразийского Союза журналистов. И это парадоксы объединения. В 2015 году, когда КР вступал в ЕАЭС, были надежды, что многие чаяния разрешаться. Однако идет мало позитивной информации, особенно по миграции. Работы много, но пока неясно, кто этим будет заниматься", - подчеркнул Игорь Шестаков.


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URL: https://www.vb.kg/418501
Теги:
форум, ЕАЭС, Бишкек
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