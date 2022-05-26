Постояльцы дома престарелых в Нижней Серафимовке получили матпомощь

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие выделило автобус для доставки фондом "От всего сердца" материальной помощи постояльцам дома престарелых, который находится в Нижней Серафимовке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Начальник 1-й автоколонны предприятия Мирлан Дуйшекеев в течение шести лет поддерживал крепкую дружбу с администрацией дома престарелых, оплачивал аренду автобуса для транспортировки материальной помощи за счет собственных средств.

Администрация дома престарелых выразила благодарность фонду "От всего сердца" и руководству автобазы за систематическое и продуктивное сотрудничество. Директором дома престарелых руководителю предприятия Бакыту Темикееву и начальнику 1-й автоколонны Мирлану Дуйшекееву вручены благодарственные письма.