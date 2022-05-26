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Благодаря прохладительным напиткам женщина в США разбогатела

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- Жан Алиев
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Страдавшая от жажды жительница американского штата Миссури приобрела лотерейный билет вместе с прохладительным напитком и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Она рассказала, что заехала в магазин, чтобы купить содовой воды. Ее внимание привлекла стойка с лотерейными билетами, размещенная возле кассы. Женщина решила заодно приобрести билет моментальной лотереи, и это принесло ей богатство.

Американка стерла защитный слой, но не смогла сразу определить, выиграла ли она что-нибудь. Когда женщина надела очки, она увидела, что выиграла первый приз в 50 тысяч долларов.


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URL: https://www.vb.kg/418506
Теги:
США, лотерея, мировые новости, в мире
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