Погода
$ 79.57 - 80.57
€ 84.90 - 85.90

Президенты КР и РК подписали совместное заявление и 13 других документов

198  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева в Кыргызскую Республику сегодня, 26 мая, подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-казахстанского совместного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление президента Кыргызской Республики и президента Республики Казахстан.

Кроме того, подписаны следующие документы:

  1. протокол о внесении изменений и дополнений в договор между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года;
  2. соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях;
  3. протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года;
  4. соглашение между правительством и кабинетом министров Кыргызской Республики и Республики Казахстан о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;
  5. совместный план мероприятий Министерства иностранных дел КР и Министерства иностранных дел РК на 2022 год по случаю 30-летния установления дипломатических отношений;
  6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан в области сельского хозяйства;
  7. Меморандум между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и ТОО JOINT TECHNOLOGIES об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек";
  8. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Таласской области и Акиматом Жамбылской области Республики Казахстан;
  9. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента КР в Ошской области и акиматом Туркестанской области РК;
  10. протокол о намерении заключения соглашения о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области с акиматом Алматинской области Республики Казахстан;
  11. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики и акиматом Карагандинской области Республики Казахстан;
  12. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики и акиматом Актюбинской области Республики Казахстан;
  13. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики и акиматом Атырауской области Республики Казахстан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418507
Теги:
Казахстан, президент, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  