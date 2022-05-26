Президенты КР и РК подписали совместное заявление и 13 других документов

В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева в Кыргызскую Республику сегодня, 26 мая, подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-казахстанского совместного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление президента Кыргызской Республики и президента Республики Казахстан.

Кроме того, подписаны следующие документы: