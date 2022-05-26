Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Госдума РФ приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Это было сделано в связи со вступившим в силу обвинительным приговором суда в отношении политика.

Проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина был внесен в Госдуму 24 мая.

Днем ранее сообщалось, что Саратовский областной суд оставил в силе приговор Рашкину по делу о незаконной охоте, отказав в апелляции. 22 апреля суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также запретил политику два года охотиться.

Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте 29 октября 2021 года. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал на него заявление в полицию. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике - части туши лося, ножи и топор.

В конце ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина неприкосновенности. Уголовное дело по статье "Незаконная охота" было возбуждено в начале декабря.

Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор.

Источник: Известия