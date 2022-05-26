Кыргызстан предлагает бороться с барьерами в ЕАЭС рублем

Барьеры в ЕАЭС до сих пор являются ощутимыми для союза. Каждый день простоя фуры - 20-30 долларов. Об этом сообщил на Форуме ЕАЭС заместитель министра экономики Кыргызстана Эльдар Алишеров.

По его словам, существующая на данный момент правовая база ничего не регламентирует.

"Еще одна проблема – борьба с рецидивами. Считаю, недопустимым это в союзе. Наш президент Садыр Жапаров в своем обращении предложил один из механизмов решения - дать больше полномочий комиссии. Необходимо пересмотреть и роль суда ЕАЭС. На данный момент он практически не задействован в этом процессе. Также можно было наказывать рублем за создание препятствий для передвижения товаров внутри ЕАЭСЭ, - подчеркнул Алишеров.