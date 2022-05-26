Садыр Жапаров рассказал об итогах переговоров с президентом Казахстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил удовлетворение итогами переговоров с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

vb.kg приводит текст обращения Садыра Жапарова, сделанного во время выхода к прессе.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые представители СМИ!

Сегодня рад приветствовать президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и членов казахстанской делегации. Мы придаем особое значение официальному визиту Касым-Жомарта Токаева, который проходит по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Это свидетельствует о высоком уровне отношений между нашими странами и надежном политическом диалоге между двумя странами.

Уважаемые друзья, за эти три десятилетия совместными усилиями непрерывно укреплялись добрососедство и дружба, углублялось стратегическое взаимодействие и союзнические отношения наших стран. Мы самые ближайшие соседи, самые близкие народы и мы готовы к дальнейшему укреплению и расширению наших отношений. Наши сегодняшние переговоры традиционно прошли в дружеской, теплой атмосфере, деловом и конструктивном ключе. Был обсужден широкий круг вопросов политического, экономического, культурно-гуманитарного характера.

По всем направлениям достигнуты договоренности, направленные на укрепление и дальнейшее развитие отношений. Среди них хочу выделить договоренность об обновлении Договора о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года в целях дальнейшего углубления двусторонних отношений и их выведения на новый уровень стратегического партнерства. В рамках реализации ранее достигнутой договоренности по проекту строительства совместного индустриального торгово-логистического комплекса заложена капсула.

Поставили задачу перед правительствами по доведению уровня взаимной торговли до 2 миллиардов долларов США, качественной и содержательной подготовки и проведения Первого межрегионального форума, активизации деятельности кыргызско-казахстанского Делового совета, дальнейшему совершенствованию механизмов беспрепятственного прохождения грузов через наши границы и другие вопросы. В части вопроса по транзиту грузов и товаров через Казахстан мы договорились предпринять все усилия для недопущения заторов на границе и соблюдения ранее достигнутых договоренностей по данному вопросу.

В условиях продолжающейся санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, мы обстоятельно обсудили вопросы по принятию мер по осуществлению полноценного пассажирского и грузового транспортного сообщения между двумя странами, включая воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщения в целях создания благоприятных условий для перемещения граждан.

Также обменялись мнениями по региональной и международной тематике, которая представляет взаимный интерес, наметили совместные действия в формате многостороннего сотрудничества. Кыргызстан и Казахстан в очередной раз подтверждают схожесть позиций и необходимость консолидации общих усилий в борьбе с новыми вызовами и угрозами регионального и международного характера в складывающейся геополитической ситуации, в том числе по противодействию терроризму, экстремизму, организованной преступности и незаконному обороту наркотиков. Кыргызстан и Казахстан придерживаются единых стремлений - укреплять взаимодействие в рамках ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и других международных организаций.

Уважаемые представители средств массовой информации, мы также рассмотрели вопросы культурного сотрудничества двух родственных народов, имеющих общие исторические, культурные и языковые корни и традиции. В юбилейный год установления дипломатических отношений в столице и других городах Казахстана пройдут Дни культуры Кыргызстана. Убежден, что проведение этого важного для обеих сторон мероприятия способствует продвижению исторического, культурного наследия, развитию наших гуманитарных связей. Сегодня мы с Касым-Жомартом Кемелевичем примем участие в церемонии открытия памятника великому казахскому поэту, просветителю Абаю Кунанбаеву.

В ближайшей перспективе планируется открытие памятника герою нашего Великого эпоса - "Манасу" в Нур-Султане. Прошел набор среди граждан Кыргызстана, желающих обучаться в вузах Казахстана на 2022-2023 учебный год согласно выделенной казахстанской стороной квоте в 50 мест. Хочу напомнить, что это было личной инициативой Касым-Жомарта Кемелевича, и мы благодарны за это решение.

Также мы с Касым-Жомартом Кемелевичем примем участие в открытии филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби (КазНУ) в городе Бишкеке. Уверен, что бишкекский филиал КазНУ станет кузницей кадров, которая будет готовить высокопрофессиональных специалистов для наших стран. Считаем необходимым и далее продолжать создавать условия для сохранения и развития национальной культуры обычаев, традиций на территории наших государств. В завершение хочу подчеркнуть, что кыргызская сторона выражает удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, которые отражены в нашем совместном заявлении, содержащем чёткие ориентиры дальнейшего углубления двусторонних отношений по различным направлениям взаимодействия. Мы глубоко уверены в дальнейшем укреплении поистине братских отношений наших государств и народов", - сказал Садыр Жапаров.