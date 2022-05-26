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МЦР подписан меморандум с Евразийским банком развития

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- Анастасия Карелина
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В целях развития партнерских отношений и долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, для совместной реализации проектов в области цифровой трансформации Кыргызстана в рамках первого Евразийского экономического форума подписан меморандум между Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и Евразийским банком развития. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

"Основной целью меморандума является сотрудничество в сфере цифровой трансформации, в частности создание дата-центра, который может быть применен на уровне регионального значения и для которого необходимо создать и запустить дата-центр с соответствующими вычислительными ресурсами, позволяющий обрабатывать большие данные", - сказал министр цифрового развития Кыргызстана Талантбек Иманов.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов пояснил, что развитие цифровых проектов на пространстве ЕАЭС - одно из главных направлений стратегии банка на ближайшие пять лет. Оно также является одним из ключевых составляющих страновой стратегии, разработанной для Кыргызской Республики с учетом экономических особенной и потребностей страны-акционера.

"Мы намерены оказать всестороннее содействие Кыргызской Республике в реализации цифровой трансформации, развитии новых высокотехнологичных и экологичных инициатив", - отметил Николай Подгузов.


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URL: https://www.vb.kg/418522
Теги:
ЕАБР, меморандум
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