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В России зафиксировали резкое подорожание соли

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- Наталья Крайнова
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В России стоимость 1 кг соли в российских магазинах в марте выросла на 23%, а в апреле - на 32% в годовом выражении и составила 18,3 руб., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. В апреле прошлого года 1 кг соли можно было купить за 13,9 руб.

Подорожание соли в марте-апреле стало самым резким за последние 16 лет, с "соляного кризиса" 2006 года.

В Минпромторге изданию сообщили, что подорожание соли связано с повышенным спросом на товары длительного хранения в феврале - марте этого года. Россияне уже закупили продукты про запас, и их продажи сейчас находятся на обычном уровне. В ассоциации "Руспродсоюз" объяснили повышение цен на соль подорожанием импортной соли. Средняя цена российской соли - самая низкая в мире, отметил зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов. По его словам, у ритейлеров нет прямых контактов с российскими соледобытчиками, поэтому они закупают продукт у фасовщиков, которые работают с импортным сырьем.

В крупнейших сетях представлена прежде всего российская соль, уточнил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, ассортимент магазинов формируется исходя из спроса покупателей, а не потенциального заработка с закупочной цены. Караваев отметил, что на рост цен на соль повлияло удорожание логистики и упаковки.

В Минсельхозе рассказали, что мощностей российских производителей достаточно для полного удовлетворения внутреннего рынка. Соль импортируют в Россию из-за того, что основные производства находятся далеко от центральных регионов России, поэтому цена зарубежного продукта более выгодная. По итогам прошлого года в России произвели 1,5 млн т соли - 60% потребностей внутреннего рынка. Остальное, по данным "Руспродсоюза", импортируют из-за границы, в том числе из Казахстана и Белоруссии.


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URL: https://www.vb.kg/418523
Теги:
Россия, цены на продукты питания
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