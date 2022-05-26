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Кыргызстан поддержал проведение ЭКСПО-2030 в Саудовской Аравии

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- Асия Канаева
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Заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев вручил чрезвычайному и полномочному послу Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане Ибрахиму бин Ради бин Абдурахману Аль-Ради ноту, в которой Кыргызская Республика подтверждает поддержку Саудовской Аравии в проведении ЭКСПО-2030 в городе Эр-Рияде.

Всемирная выставка EXPO – крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры.

Генеральная ассамблея Международного бюро выставок проведет голосование по определению города-победителя в 2023 году. Претендентов на проведение ЭКСПО несколько, в том числе и Саудовская Аравия. Принцип голосования прост: одна страна - один голос.

Напомним, недавно в Бишкеке с визитом побывала парламентская делегация Саудовской Аравии во главе с председателем Комитета по международным вопросам Маджлиса Аш-Шура (парламента) КСА, который одновременно является руководителем Саудовско-Кыргызской депутатской группы дружбы, Али бин Мухаммадом бин Яхья Аль-Асири. В ходе бесед с руководством страны были обсуждены вопросы развития кыргызско-саудовских отношений и перспективы межпарламентского взаимодействия. Подчеркнута важность открытия прямых регулярных авиарейсов между двумя странами, что позволит увеличить объем товарооборота и внесет большой вклад в развитие сектора туризма.


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URL: https://www.vb.kg/418525
Теги:
выставка, Саудовская Аравия, Кыргызстан
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