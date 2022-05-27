"Нет времени на раскачку". Глава ВС КР досконально проверяет работу судей

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков с момента вступления в должность совершил свою первую рабочую поездку в Баткенскую область, где он посетил все судебные органы, увидев каждый рабочий кабинет, а также осмотрел архивы и поговорил со всеми работниками.

Глава ВС КР расставил акценты и потребовал от сотрудников судебных органов качественных изменений в деятельности по всем направлениям: обеспечить хранение архивных документов в надлежащих условиях; вести неустанную работу по повышению качества отправления правосудия; не допускать процессуальных нарушений при рассмотрении дел, особенно связанных с контрабандой и преступлениями в отношении несовершеннолетних, тем самым ставя задачу неуклонно повышать уровень доверия населения к судебной системе своей работой.

В каждом регионе страны есть свои специфичные трудности, продиктованные объективными условиями. Баткенская область не только самый отдаленный регион республики, но и имеющий особо чувствительные проблемы, к которым относятся условия жизни сотрудников местного суда. По этой причине председатель лично ознакомился с их условиями труда и проживания, а также судей, переведенных в Баткенскую область.

Работники аппаратов судов смогли озвучить свои основные проблемы, связанные с материально-технической оснащенностью, заработной платой, исполнением судебных решений, программным обеспечениям компьютеров, рассказали текущие сложности при применении автоматизированных информационных систем, применяемых в судах.

В ходе совещаний с судьями и работниками аппаратов судов области Замирбек Базарбеков дал поручения по разрешению поднятых проблем и поставил конкретные сроки их исполнения перед директором Судебного департамента Урматом Кожомбердиевым и и.о. руководителя Учреждения информационных технологий "Адилет сот" Рустамом Шабыевым.

"Родина начинается с государственных границ, с каждого двора жителя, и её ценность – в каждом квадратном сантиметре кыргызской земли и в каждом её гражданине. Требую от всех вас быть ответственными, справедливыми, вести работу по повышению качества отправления правосудия, вырабатывать единую судебную практику. Нет времени на раскачку, граждане должны получать качественные, своевременно рассмотренные судебные акты в установленные сроки. От качества работы, от степени самоотдачи в работе зависит не только авторитет судебной системы, но и укрепление законности и справедливости в стране", – сказал председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков.

Как было отмечено, за неполных три недели работы судей, переведенных в Баткенскую область, первые результаты вселяют надежду на качественные изменения. К примеру, некоторые судьи смогли достичь хороших показателей – количество и качество рассмотренных судебных материалов и дел вызвали положительную оценку у сторон судебных заседаний.

А имеющиеся отдельные сложности с больничными листами и стремлением уйти в отпуск нескольких служителей Фемиды не остались без внимания главного судьи.

"Прежде чем выходить в отпуск, необходимо наладить работу на новом месте. Если судья не горит своим делом, тогда кто должен беспокоиться за его труд? Никто не против отпусков, все выйдут в свои заслуженные отпуска после того, как будет налажена работа на новом месте.

Нельзя, ссылаясь на болезнь все время, находиться на больничном. Увиливать от работы, прикрываясь больничным листом, недопустимо. В соответствии с законом все судьи обязаны рассматривать дела качественно и своевременно. Нельзя забывать, что за каждым судебным делом стоят судьбы людей, наших граждан – налогоплательщиков", – особо подчеркнул председатель Верховного суда.

В адрес главы судебной ветви власти были озвучены пожелания и просьбы. Судьи, работники аппарата выразили слова благодарности за предпринятые реальные шаги, которые привносят заметные изменения в повседневную работу. Сотрудники, обладающие многолетним стажем работы в системе, подчеркнули, что ротация судей стала важным шагом в деле улучшения судебной практики в области. Приезд руководства высшего органа судебной власти и ознакомление с положением дел на месте дали работникам системы возможность подробно рассказать обо всех имеющихся сложностях. Знакомство с условиями их труда и проживания доказало решительность и заботу главы государства о работниках судебной системы.

Автор: Эльвира Аманбаева