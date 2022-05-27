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Глава румынского вуза выразил готовность предоставить квоты для студентов

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бухарест сотрудники посольства Кыргызской Республики в Румынии с резиденцией в городе Киев встретились с ректором Политехнического Университета Румынии Михня Космин Костою. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи кыргызская сторона отметила заинтересованность в сотрудничестве с университетом и выразила готовность оказать содействие в установлении связей с вузами Кыргызстана.

Ректор выразил готовность предоставить бесплатные квоты для абитуриентов из Кыргызстана в текущем учебном году.

Также достигнута договоренность о заключении договоров университета с заинтересованными вузами КР.


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URL: https://www.vb.kg/418544
Теги:
вуз, студенты, Румыния, Кыргызстан, МИД
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