Глава румынского вуза выразил готовность предоставить квоты для студентов

В городе Бухарест сотрудники посольства Кыргызской Республики в Румынии с резиденцией в городе Киев встретились с ректором Политехнического Университета Румынии Михня Космин Костою. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи кыргызская сторона отметила заинтересованность в сотрудничестве с университетом и выразила готовность оказать содействие в установлении связей с вузами Кыргызстана.

Ректор выразил готовность предоставить бесплатные квоты для абитуриентов из Кыргызстана в текущем учебном году.

Также достигнута договоренность о заключении договоров университета с заинтересованными вузами КР.