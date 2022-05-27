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Главный тренд этого лета - облегающие платья

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- Айжан Мамбеталиева
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Редактор Glamour Яна Аккерманн назвала облегающие платья главным трендом лета 2022 года. Материал появился на сайте издания.

Данные вещи без бретелей, облегающие силуэт, вновь станут актуальными в контексте возвращения моды на одежду 2000-х годов, отметила Яна Аккерманн. По ее словам, такие предметы гардероба выбирают голливудские звезды как для появления на красной дорожке, так и для пляжных прогулок.

При этом модный редактор отметила, что ранее подобные платья носили с туфлями на высоких каблуках. Однако на данный момент она посоветовала сочетать их с мюлями и шлепанцами. Кроме того, по мнению Аккерманн, наряд можно дополнить блузкой или рубашкой свободного кроя.

Помимо этого, модными в грядущем сезоне она назвала платья длины макси, а также одежда, связанная крючком.


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URL: https://www.vb.kg/418554
Теги:
мода, новости мира, в мире
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