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Создан протез нового поколения - он может вернуть ногам чувствительность

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- Асия Канаева
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В Научно-образовательном центре СПбПУ "Робототехника" разработали протез ноги нового поколения. Вживленный в кость титановый имплантат позволит увереннее двигаться и поможет вернуть конечности чувствительность. Подобная технология уже развивается на Западе, но пока не лицензирована в России. Об этом пишет knife.media.

Традиционные протезы натирают ноги, из-за этого людям сложно долго ходить. Поэтому сейчас хирурги ставят людям с инвалидностью имплантаты, способные к остеоинтеграции. Благодаря своей пористой структуре они уже через полгода превращаются в продолжение кости.

"Жесткая связь протеза и кости позволяет обеспечить остеоперцепцию, то есть возможность получать информацию через соприкосновение протеза и поверхности. При этом пациент не будет отвлекаться на посторонние ощущения - в новом протезе они сведены к минимуму", - объяснил аспирант центра и основатель стартапа "НьюСтеп" Андрей Синегуб.

От аналогов протез отличается переходником, амортизирующем ходьбу. Эта часть будет принимать на себя импульсы от шагов. Так имплантант будет максимально удобным и не разрушится из-за падения человека.

"НьюСтеп" уже подал две заявки на патент и получил грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

"Протез будущего позволит добавить к механической составляющей электронную - так называемую двустороннюю систему. С одной стороны, закрепленные прямо в мышцах электроды обеспечат управление протеза, что называется, силой мысли. Вместе с этим есть потенциал и у технологии, которая позволит передать импульсы и в обратную сторону - от протеза. Так пациент сможет еще лучше ощущать, на что он наступил, различать песок и гальку", - заявил Андрей Синегуб.


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URL: https://www.vb.kg/418555
Теги:
Россия, в мире, робот
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