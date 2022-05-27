Спецпосланник президента встретился с главами международных организаций

Специальный посланник президента КР по реализации "Пятилетия действий по развитию горных регионов" Нурлан Айтмурзаев в рамках своего визита в Нью-Йорк провел встречи с директором отделения региональных комиссий ЭКОСОС в Нью-Йорке Розой Маланго, помощником генерального секретаря, директором регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Мирьяной С.Эггер, а также постоянными представительствами Андорры, Непала, Австрии, Швейцарии, Франции при ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встреч спецпосланник информировал о концепции "Пятилетия действий по развитию горных регионов", в рамках которой планируется реализовать ряд инициатив, направленных на решение проблем горных стран. В этой связи обратился в отделение региональных комиссий ЭКОСОС и ПРООН с просьбой оказать содействие в реализации предложений кыргызской стороны. Постоянных представителей горных стран призвал к совместной работе по продвижению проекта резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2023-2027 гг. "Пятилетием действий по развитию горных регионов".

В свою очередь собеседники выразили готовность рассмотреть инициативы Кыргызстана по горной повестке дня и внесли свои предложения для их дальнейшего совместного продвижения.