Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 84.90 - 85.90

Спецпосланник президента встретился с главами международных организаций

204  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Специальный посланник президента КР по реализации "Пятилетия действий по развитию горных регионов" Нурлан Айтмурзаев в рамках своего визита в Нью-Йорк провел встречи с директором отделения региональных комиссий ЭКОСОС в Нью-Йорке Розой Маланго, помощником генерального секретаря, директором регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Мирьяной С.Эггер, а также постоянными представительствами Андорры, Непала, Австрии, Швейцарии, Франции при ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встреч спецпосланник информировал о концепции "Пятилетия действий по развитию горных регионов", в рамках которой планируется реализовать ряд инициатив, направленных на решение проблем горных стран. В этой связи обратился в отделение региональных комиссий ЭКОСОС и ПРООН с просьбой оказать содействие в реализации предложений кыргызской стороны. Постоянных представителей горных стран призвал к совместной работе по продвижению проекта резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2023-2027 гг. "Пятилетием действий по развитию горных регионов".

В свою очередь собеседники выразили готовность рассмотреть инициативы Кыргызстана по горной повестке дня и внесли свои предложения для их дальнейшего совместного продвижения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418557
Теги:
ООН, ПРООН, президент, США, Франция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  