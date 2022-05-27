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Сегодня под председательством Садыра Жапарова пройдет заседание ВЕЭС

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 27 мая, под председательством президента Кыргызстана, председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Садыра Жапарова состоится очередное заседание ВЕЭС с участием лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в повестке саммита в расширенном и узком составах запланировано обсуждение 15 вопросов, в числе которых основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов ВЕЭС на 2022–2023 годы, результаты работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС за 2021 год, реализация основных направлений международной деятельности ЕАЭС и др.

В заседании примут участие - президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян. В качестве лидеров стран-наблюдателей - президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Напомним, в течение 2022 года Кыргызстан председательствует в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Заседание ЕАЭС будет транслироваться в прямом эфире НТРК, на страницах в социальных сетях.

Начало в 16 часов.


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URL: https://www.vb.kg/418558
Теги:
Беларусь, Казахстан, президент, Россия, Армения, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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