Акылбек Жапаров принял российского кинорежиссёра Никиту Михалкова

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с российским кинорежиссером Никитой Михалковым, прибывшим в город Бишкек для участия в Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество в рамках ЕАЭС.

Никита Михалков рассказал председателю кабмина об идеи создания Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Акылбек Жапаров выразил готовность поддержать данную идею, отметив, что Кыргызстан готов провести церемонию открытия кинопремии в следующем году на берегу озера Иссык-Куль.