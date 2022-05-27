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Акылбек Жапаров принял российского кинорежиссёра Никиту Михалкова

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с российским кинорежиссером Никитой Михалковым, прибывшим в город Бишкек для участия в Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество в рамках ЕАЭС.

Никита Михалков рассказал председателю кабмина об идеи создания Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Акылбек Жапаров выразил готовность поддержать данную идею, отметив, что Кыргызстан готов провести церемонию открытия кинопремии в следующем году на берегу озера Иссык-Куль.


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URL: https://www.vb.kg/418560
Теги:
Акылбек Жапаров, кино, Россия, режиссер
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