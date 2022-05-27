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16 сотрудников правоохранительных органов КР прошли десятидневный курс

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- Назгуль Абдыразакова
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Временная поверенная в делах США Соната Коултер поздравила сотрудников Министерства внутренних дел Кыргызстана с успешным завершением обучающего семинара "Выявление и разработка следственной информации" в рамках программы государственного департамента США по содействию борьбе с терроризмом. Об этом сообщает пресс-службы посольства США в КР.

По ее данным, 16 сотрудников правоохранительных органов прошли десятидневный курс и обучились способам интегрирования методов анализа следственных данных в процесс работы правоохранительных органов для выявления, сдерживания и предотвращения терроризма в Кыргызстане. Участников познакомили с несколькими способами исследовательского анализа и некоторыми из продвинутых методов по исследовательской обработке информации.

С помощью дискуссионных групп; практических упражнений по решению гипотетических задач; тематических исследований и сценария курса участники изучили инновационные методы использования следственной информации правоохранительных органов для борьбы с терроризмом и осознали важность своевременного обмена информацией с различными правоохранительными органами для решения поставленных задач.

Они изучили процессы сбора данных в правоохранительных органах и аналитической методологи; подчеркнули для себя важность обмена информацией и межведомственного сотрудничества; изучили возможные террористические мотивы и методологии, а также ознакомились с этической стороной анализа следственных данных в правоохранительных органах.

Обращаясь к выпускникам курса, временная поверенная Коултер рассказала о недавних санкциях министерства финансов США против пяти финансовых посредников Исламского государства Ирака и Сирии (ИГИЛ), действующих в Индонезии, Сирии и Турции. Поверенная Коултер подчеркнула, что выявление и разработка следственной информации является ключевым аспектом антитеррористических расследований и что Соединенные Штаты, как часть Глобальной коалиции по противодействию ИГИЛ, привержены цели лишения ИГИЛ возможностей для сбора и перемещения незаконных средств финансирования.

Шесть участников курса "Выявление и разработка следственной информации" прибыли в Бишкек из Ысык-Кульской и Нарынской областей, чтобы присоединиться к своим коллегам из Чуйской области и города Бишкек. Присутствующие отметили высокий уровень организации учебного мероприятия, исключительный уровень опыта инструкторов и тщательно спланированный учебный план. Один из участников отметил: "Практические упражнения на первый взгляд казались очень простыми, но после того, как мы начали работать, они выявили много важных аспектов, требующих внимания. Групповая работа привела к конструктивному диалогу, и мы видим различия и схожие стороны систем".

Обучающий семинар "Выявление и разработка следственной информации", является одним из шести курсов, запланированных в стране до июля 2022 года.

Справка: Программа содействия борьбе с терроризмом (ПСБТ) Государственного департамента США была основана в 1983 году, является основным поставщиком правительства США в предоставлении обучения и оборудования в сфере борьбы с терроризмом для иностранных правоохранительных органов. Вся помощь предоставляется в рамках верховенства права, что способствует уважению прав человека.

ПСБТ получает финансирование и политическое руководство от Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США и находится в ведении Службы дипломатической безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/418563
Теги:
МВД, США, Кыргызстан
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