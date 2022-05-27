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Сын администратора столичной гостиницы нанес ножевые удары пьяному мужчине

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- Назгуль Абдыразакова
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Сын администратора столичной гостиницы нанес ножевые ранения пьяному гражданину. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 14 мая примерно в 16:40 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что на пересечении улиц Рыскулова и Кулиева столицы лежит неизвестный мужчина с ножевыми ранениями.

На место вызова сразу же выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района Бишкека, где по приезду были получены первичные данные о том, что в этот же день, примерно в 16:00 часов возле пересечении улиц Рыскулова и Кулиева столицы мужчина по имени "А." в нетрезвом состоянии начал ругаться с администратором гостиницы, во время словесных перепалок сын администратора А.А., в целях оказания помощи матери вытащил из гостиницы нож, в этот момент пострадавший мужчина по имени "А." побежал в сторону А.А. и получил ножевые ранения в области живота. После чего на карате скорой помощи был доставлен в Национальный хирургический центр им. М.М. Мамакеева, где в срочном порядке был прооперирован.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 130 ч.1 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР и назначены все необходимые экспертизы.

В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий, сотрудниками милиции был установлен и задержан подозреваемый А.А. 2005 года рождения, который был доставлен в следственную службу и водворен в ИВС.

Ленинским районным судом столицы в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в ВТК-14 село Вознесеновка, Чуйской области, сроком на один месяц.

"В настоящее время расследование продолжается. Ход расследование взято на контроль руководством ГУВД Бишкека, и расследование будет объективным",- говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/418566
Теги:
ИВС, поножовщина, Бишкек
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