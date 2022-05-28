Полковник из миротворческих сил ООН поддержал коллег из Кыргызстана

Пресс-служба СИН сообщает, что офицер специальной миссии ООН, полковник Мырзабек Абасканов, не забывает своих коллег из Департамента охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний. По мере сил заботится о тех, с кем служил, помогает, чем может.

В этот раз он из личных средств выделил 25 тысяч сомов Совету ветеранов Общественного объединения "Сый-Урмат" для оснащения их рабочего офиса оргтехникой и другими бытовыми приборами.

Мырзабек Абасканов родился в селе Чаек Нарынской области. В 1986 году закончил Суворовское училище во Фрунзе, затем – Высшее военно-политическое общевойсковое училище в Минске, с отличием окончил Международный Университет Кыргызстана в Бишкеке. Служил в Нагорном Карабахе, в Национальной гвардии, был преподавателем Академии МВД, работал в пенитенциарной системе нашей страны.

В качестве миротворца выполнял задачи по поддержанию стабильности и безопасности в Эфиопии и Эритрее (2006-2008 годы), в Восточном Тиморе (2009-2012 годы), позже – в охваченном гражданской войной регионе Дарфур (Судан), будучи в составе Объединенной миссии Африканского Союза и ООН (UNAUMID).

Ветераны ДОК выражают огромную благодарность Мырзабеку Каниметовичу за оказываемую заботу, и желают ему, в канун 29 мая, Международного Дня миротворцев ООН, учрежденного ровно 20 лет назад, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в нелегкой, но очень благородной деятельности во имя мира.