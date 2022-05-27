Что ждёт юных бишкекчан в Международный день защиты детей?

В преддверии Международного дня защиты детей столичный муниципалитет подготовил программу мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, с 11 мая по 15 июня проходит месячник под девизом: "Наши дети – будущее планеты!". В городских организациях здравоохранения проводится бесплатный углубленный медицинский осмотр детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, проживающих в приютах, интернатах. Нуждающиеся дети будут обеспечены лекарственными средствами по дополнительной программе ОМС по показаниям.

Медицинская помощь детям оказывается городской детской клинической больницей скорой медицинской помощи, центрами семейной медицины, городскими стоматологическими поликлиниками, центром реабилитации детей и поддержки семьи.

1 июня в 10.00 часов в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоится городское мероприятие для 1000 детей с ОВЗ, сирот, детей из семей льготных категорий жителей города.

Также предусмотрена единовременная выплата в размере 1 тысячи сомов 229 круглым сиротам, состоящим на учете в органах социального развития, для 4000 детей из малообеспеченных семей, детей из семей льготных категорий жителей города в размере 500 сомов.

В школах, детских садах, внешкольных учреждениях в рамках месячника "Наши дети - будущее планеты!" также проводятся мероприятия. Среди детей, воспитанников дошкольных образовательных организаций города Бишкека, проводится конкурс рисунков "Я рисую мир!", выставка творческих работ детей "Дадим шар земной детям!".

В школах проводят тематические классные часы, викторины, конкурс рисунков: "Моё счастливое детство", "Детство - маленькая страна!", "Краски нашей жизни", концерт детских песен "Праздник детства", "Дружба – вот, что детям нужно!", выставку детских фотографий "Детство золотое", челлендж в социальных сетях: "День защиты детей", "Какой бы праздник ты придумал для родителей?", "Дети – это я и ты!", "Мир глазами детей".

В образовательных организациях и в центрах детского творчества запланирована городская акция "Балалык кыялдар!".

С 27 мая по 1 июня на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром" проведут фестиваль спорта "Жеткинчек" по мини-футболу, таэквондо, боксу, дзюдо, вольной борьбе и греко-римской борьбе.

С 30 мая по 8 июня будет проведен второй международный детский фольклорный фестиваль "Наристе". В рамках фестиваля планируется выступление фольклорных коллективов, выставки прикладного искусства, международная конференция, выступления участников на главных площадках муниципальных районов, парадные (кавалькадные) шествия по центральным улицам, экскурсия по историко-культурным объектам города, выезд на озеро Иссык-Куль.

На фестиваль приедут участники из Республики Тыва, Республики Алтай, Казахстана, города Санкт-Петербург, Монголии и 7 областей Кыргызстана.