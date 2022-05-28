Генсек ШОС о сотрудничестве с ЕАЭС: "Мы построим новый миропорядок"

На тематической сессии Евразийского экономического форума в Бишкеке 26 мая прошел обмен мнениями по вопросам сотрудничества в Большой Евразии. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин поделился своими впечатлениями от визита в Центральную Азию, где не был около 10 лет, и признался, что был приятно удивлен, увидев большие изменения.

"Перемены в мире носят колоссальный характер, но также дают новые возможности для развития. Являясь важными участниками мирового процесса, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества должны объединяться. Только объединив усилия, мы сможем построить новый миропорядок", - уверен генеральный секретарь ШОС.

Он уточнил, что население Шанхайской организации сотрудничества составляет свыше 3 млрд человек. И несмотря на то, что в последние годы экономическая ситуация осложнилась, государства ШОС сделали большой шаг вперед.

"Используя свои ресурсы, мы должны сотрудничать с миром и продвигать внутренний рынок", - подытожил Чжан Мин, отметив, что организация намерена усилить работу в финансовом, транспортном и инвестиционном направлениях.