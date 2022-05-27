Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 84.90 - 85.90

США ждут, что Кыргызстан подпишет новое соглашение о сотрудничестве

196  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Помощник госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии, бывший посол в КР Дональд Лу во время встречи с представителями власти Кыргызстана 23 мая обсудил новое соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Об этом он сообщил "Азаттыку" .

"Мы подготовили соглашение и с нетерпением ждем его подписания в скором времени", - заявил американский чиновник.

Он рассказал о том, что нового министра иностранных дел Кыргызстана пригласили в Вашингтон.

"Государственный секретарь Блинкен с нетерпением ждет этой встречи. Недавно в Вашингтоне прошла встреча с рядом министров стран Центральной Азии, и мы также желаем установить отношения на высоком уровне с вашим правительством", - сказал Лу.

Отметим, с 23 по 27 мая американская делегация проехала с турне по странам Центральной Азии. Отечественный политолог Бакыт Бакетаев в интервью vb.kg высказал мнение, что главная цель визита гостей из Соединенных Штатов – уговорить руководство государств Центральной Азии повернуть свои страны против России.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с США было денонсировано в одностороннем порядке в июле 2015 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418572
Теги:
США, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  