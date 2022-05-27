Судья Московского района суда Аскарбеков написал заявление об уходе

Сегодня на имя председателя Верховного суда КР Замирбека Базарбекова поступило заявление от судьи Московского районного суда Арстанбека Аскарбекова об освобождении его от должности председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в своём заявлении судья указал, что вынесенное им решение по делу в отношении К.С.А.-А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 158 УК КР, с учетом возраста потерпевшей и характера действий обвиняемого вызвало общественный резонанс, волну критичных заявлений и откликов со стороны общественности в адрес всей судебной системы.

В этой связи, судья А.Аскарбеков осознавая, что его действия могут негативно отразиться на авторитете судебной власти и для исключения продолжения в обществе дискуссий в негативном ключе судья подал заявление об освобождении с должности председателя суда.

Председатель Верховного суда принял заявление и освободил от занимаемой должности председателя Московского районного суда Арстанбека Аскарбекова.

Также сообщаем, что сегодня от имени председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова в Совет судей Кыргызской Республики направлено представление на действия судьи Бишкекского городского суда Улана Садырбекова.

В представлении говорится, что 24 мая 2022 года в социальных сетях была распространена видеозапись судебного заседания судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда по уголовному делу по обвинению М.А., которая вызвала общественный резонанс ввиду ненадлежащего ведения судебного процесса председательствующим.

Отмечается, что судья не на должном уровне обеспечил ход судебного заседания и его действия умаляют авторитет судебной власти, подрывают доверие общества к судебной системе.