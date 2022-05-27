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В некоторых СДЮШОР столицы произошли кадровые изменения

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- Назгуль Абдыразакова
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В некоторых специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва назначены новые руководители. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, директором специализированной детско-юношеских школах олимпийского резерва имени Сатымкула Жуманазарова Первомайского района назначен Русланбек Джуманазаров.

Директором СДЮШОР Ленинского района назначен Айбек Акматов.

Новым руководителем СДЮШОР Октябрьского района стал Кенжебек Омуралиев.

В СДЮШОР спортивных игр также новый директор вакантную должность занял Нурлан Букуев.

Новые руководители прошли конкурс нам замещение вакантных должностей. Всех их представил коллективу директор департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодёжью Мирлан Парханов.


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URL: https://www.vb.kg/418579
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек
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