В некоторых СДЮШОР столицы произошли кадровые изменения

В некоторых специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва назначены новые руководители. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, директором специализированной детско-юношеских школах олимпийского резерва имени Сатымкула Жуманазарова Первомайского района назначен Русланбек Джуманазаров.

Директором СДЮШОР Ленинского района назначен Айбек Акматов.

Новым руководителем СДЮШОР Октябрьского района стал Кенжебек Омуралиев.

В СДЮШОР спортивных игр также новый директор вакантную должность занял Нурлан Букуев.

Новые руководители прошли конкурс нам замещение вакантных должностей. Всех их представил коллективу директор департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодёжью Мирлан Парханов.