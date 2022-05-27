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Минэкономкоммерции: Ажиотажный спрос на сахар является временным

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- Назгуль Абдыразакова
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Для насыщения рынка сахаром и загрузки производственных мощностей отечественных заводов кабмином был проработан вопрос с ЕЭК о выделении квот на поставку в республику беспошлинного сахара и сахара-сырца в размере 105 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

По ее данным, Министерством сельского хозяйства и водных ресурсов КР квоты распределены следующим образом:

- 49 тысяч тонн на поставку сахара-сырца выделено отечественным сахарным заводам.

Поставки тростникового сахара-сырца в республику уже начались.

Каиндинский завод уже запущен, и сахар, произведенный из тростникового сахара-сырца, реализуется потребителям республики.

Отметим, что это сырье закупается в Бразилии по более высокой цене, что повлияло на цену реализации.

Остальной объем распределен между Фондом государственных материальных резервов и частными компаниями.

Договора на поставку заключаются. Сахар поступает в республику.

Физическая доступность сахара обеспечена. Ажиотаж с отсутствием сахара является временным.

Ранее в рамках заключенного соглашения ОАО "Каинды-Кант" реализовывало сахар собственного производства, выработанный из сахарной свеклы урожая прошлого года, в торговые сети по льготной цене.

Для обсуждения ценовой ситуации на площадке службы антимонопольного регулирования состоялось рабочее совещание с участием представителей ОАО "Канды-Кант", ОАО "Кошой" и торговых сетей ("Народный", "Глобус", "Достор", "Фрунзе").

По итогам совещания была достигнута договоренность о внесении изменений в ранее заключенное соглашение о взаимном сотрудничестве на рынке реализации сахара песка для населения от 11 марта этого года.

В соответствии с указанным соглашением торговые сети ("Народный", "Глобус", "Достор", "Фрунзе") будут реализовать сахар-песок по льготной розничной цене 79 сом./кг по акции с ограничением 1 кг в одни руки в 1 сутки по одной карте лояльности. Сверх одного килограмма сахар будет реализоваться по 85 сом./кг.


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URL: https://www.vb.kg/418580
Теги:
Кыргызстан, цены на продукты питания
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