Минэкономкоммерции:Ажиотажный спрос с отсутствием сахара является временным

Для насыщения рынка сахаром и загрузки производственных мощностей отечественных заводов кабмином был проработан вопрос с ЕЭК о выделении квот на поставку в республику беспошлинного сахара и сахара-сырца в размере 105 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерство экономики и коммерции.

По ее данным, министерством сельского хозяйства и водных ресурсов КР квоты распределены следующим образом:

- 49 тысяч тонн на поставки сахара-сырца выделено отечественным сахарным заводам.

Поставки тростникового сахара-сырца в республику уже начались.

Каиндинский завод уже запущен и сахар, произведенный из тростникового сахара-сырца, реализуется потребителям республики.

Отметим, что это сырье закупается в Бразилии по более высокой цене, что повлияло на цену реализации.

Остальной объем распределен между Фондом государственных материальных резервов и частными компаниями.

Договора на поставку заключаются. Сахар поступает в республику.

Физическая доступность сахара обеспечена. Ажиотажный спрос с отсутствием сахара является временным.

Ранее, в рамках заключенного соглашения, ОАО "Каинды-Кант" реализовывало сахар собственного производства, выработанный из сахарной свеклы урожая прошлого года, в торговые сети по льготной цене.

Для обсуждения ценовой ситуации на площадке службы антимонопольного регулирования состоялось рабочее совещание с участием представителей ОАО "Канды-Кант", ОАО "Кошой" и Торговых сетей (Народный, Глобус, Достор, Фрунзе).

По итогам совещания была достигнута договоренность внести изменения в ранее заключенное соглашение о взаимном сотрудничестве на рынке реализации сахара песка для населения от 11 марта этого года.

В соответствии с указанным соглашением торговые сети (Народный, Глобус, Достор, Фрунзе) будут реализовать сахар-песок по льготной розничной цене 79 сом/кг по акции с ограничением 1 кг в одни руки в 1 сутки по одной карте лояльности. Сверх одного килограмма, сахар будет реализоваться по 85 сом/кг.