"Текст соглашения между США и КР должен пройти общественное обсуждение"

Политолог, эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов считает, что заявление госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу о готовности нового соглашения о сотрудничестве между странами может быть преждевременным.

"Во-первых, проект соглашения был готов к подписанию уже на следующий день после его расторжения, еще в далёком 2015 году. Во-вторых, никто не видел текста этого соглашения. Хотя согласно закону 2010 года о нормативно-правовых актах КР, все законопроекты должно быть опубликованы для общественного обсуждения в течение месяца. А до тех пор пока, мы не видели текст соглашения все обсуждения по нему бесполезны", - сообщил vb.kg эксперт.

По его словам, Кыргызстану нужно учитывать прежде всего собственные интересы.

"То, что пожелание США о заключении соглашения было озвучено еще не значит, что национальные интересы США в Центральной Азии должны быть автоматически национальными интересами КР. Надо обсуждать и смотреть. Как предложение США соответствует национальным интересам Кыргызстана. Возможно в этом соглашении ничего нет. Мы вам дадим деньги, если вы дадите дипломатическую неприкосновенность и другие конфетки. Вопрос какие конфетки и за что?", - отмечает Бактыгулов.

По мнению политолога, нужно понять какая цель у этого соглашения, а это можно понять, только прочитав текст документа.

"Пока мы не видели, чтобы какое-либо решение предлагаемое иностранным государством работало в интересах нашей страны. Большинство решений это одноразовые подачки: шприцы, лекарства для определенной группы больных. Но мы же видим, что конечными бенефициарами подобных проектов являются компании тех стран, которые дают нам такую помощь, но никак не кыргызстанские", - говорит эксперт.

Не кроется ли за выступлением сообщениями попытка США морально надавить на власти Кыргызстана?

"Это попытка США забросить камушек, чтобы посмотреть, как будет реагировать общественность в Кыргызстане, в Центральной Азии, в США. Тем более, господин Дональд Лу сделал это заявление в рамках своего визита по всей Центральной Азии. А если мы посмотрим шире, то сейчас все эмиссары американского госдепа и Белого дома разъезжают по миру. Начиная с президента Джо Байдена, который недавно посетил Южную Корею и Японию. Последняя неделя очень активна для американской дипломатии. И они везде продвигают свои собственные интересы. Вопрос: насколько их интересы соответствуют нашим?", - заключает политолог.