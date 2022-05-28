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Джаныбеков: Урожай сельхозкультур в 2022 году больше, чем в 2021 году

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- Назгуль Абдыразакова
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Фермеры юга Кыргызстана собирают первый урожай. В частности в Араванском районе Ошской области на рынок поступили капуста, свекла, картофель, редиска и другие продукты. Урожай сельскохозяйственных культур больше, чем в прошлом году, это отмечают сами крестьяне. Об этом vb.kg сообщил глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков.

Глава ведомства пояснил и вопрос кредитования фермеров.

"Проект ФСХ 10 в этом году также успешно работает. В рамках данного проекта из бюджета страны предусмотрено 6 миллиардов 250 миллионов сомов, из которых 4 миллиарда 800 миллионов сомов выделено и порядка 80 процентов получено фермерами. Когда спрос большой, проект не может удовлетворить запросы всех крестьян. Естественно, те, кто не получил денег, недовольны. Но есть еще один проект - это развитие кластеров. В нем предусмотрено 10 миллиардов сомов, из которых 1 миллиард 400 миллионов выделено двум банкам. По 700 миллионов сомов получили Айыл банк и РСК банк. В первую очередь доступ к деньгам получили фермеры. Отмечу что из 10 миллиардов 500 миллионов сомов пошло на лизинг техники, 500 миллионов сомов - на сельскохозяйственные животные, 5 миллиардов - на кредитование фермеров на льготных условиях, и 4 миллиарда - на поддержку сельхозтоваропроизводителей через агрегаторов", - сообщил Джаныбеков.


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URL: https://www.vb.kg/418582
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, фермеры, урожай
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